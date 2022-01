SEGA apre un nuovo team a Sapporo: il capo dello studio svela a cosa si dedicherà

Oggi Sega ha annunciato di aver formato un nuovo studio in Giappone, chiamato semplicemente Sega Sapporo Studio. Il nome è ovviamente ispirato al nome della città in cui si trova, Sapporo, capitale della prefettura di Hokkaido, sull'isola più settentrionale del Giappone.

Lo studio sarà guidato dal veterano di Sega, Takaya Segawa, che ha lavorato nella compagnia dal 1992 ed è stato capo produttore di Phantasy Star Online 2 negli ultimi dieci anni.

Questa è la seconda sede di sviluppo per la compagnia in Giappone, che in precedenza era focalizzata su Tokyo. Lo studio è stato formalmente aperto l'1 dicembre 2021. Il nuovo studio lavorerà sia allo sviluppo di giochi che al debug/QA, con un focus sull'assunzione di dipendenti locali.

SEGA

Hokkaido è stato un centro culturale di primo livello per molto tempo, con molte istituzioni educative come scuole professionali e università, il che lo rende un luogo attraente per assicurare abili risorse umane.

Il comunicato stampa menziona che il sindaco di Sapporo - Katsuhiro Akimoto - è felice dell'apertura dello studio nella città, che sta lavorando per promuovere la crescita delle industrie creative, e spera che diventi una meta per gli studenti che stanno studiando CG e programmazione, oltre che per i bambini che desiderano diventare sviluppatori di giochi.

Anche Segawa-san ha commentato, promettendo che il Sega Sapporo Studio avrà un ruolo di primo piano nello sviluppo di opere di intrattenimento che possano essere trasmesse in Giappone e in tutto il mondo.

SEGA è estremamente attiva attualmente, con vari piani all'orizzonte, compresi quelli NFT. Abbiamo però recentemente scoperto che Sega potrebbe annullare i piani sugli NFT, dopo le critiche dei fan.