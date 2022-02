Need for Speed: Codemasters Cheshire è diventato uno studio di supporto del progetto, per un rumor

Stando a una voce di corridoio raccolta dall'insider Tom Henderson, Codemasters Cheshire è diventato uno studio di supporto per il Need for Speed di Criterion. Henderson è un insider noto per riportare informazioni affidabili. Nonostante ciò la notizia va presa con le dovute cautele.

"SCOOP: Codemasters Cheshire è diventato uno studio di supporto per il prossimo Need for Speed."

Considerando che stiamo parlando della software house di Onrush e Dirt 5, si tratta sicuramente di una buona opportunità per il prossimo Need for Speed. Difficile dire se Codemasters Cheshire porterà avanti anche progetti propri, come avveniva quando Codemasters era indipendente, o se a questo punto rimarrà in pianta stabile ad aiutare Criterion con la serie Need for Speed.

Purtroppo Henderson non ha condiviso altri dettagli, quindi bisogna attendere comunicazioni ufficiali in merito per saperne qualcosa di più. Nel caso l'indiscrezione si confermasse come vera, Codemasters Cheshire aiuterebbe solo nella fase finale dello sviluppo del gioco, che stando a quanto emerso in passato dovrebbe uscire entro la fine del 2022.