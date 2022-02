Horizon Zero Dawn ha venduto 20 milioni di copie: l'annuncio ufficiale di Sony

Nel condividere con il mondo il nuovo trailer di Horizon Forbidden West, Sony ha anche svelato che il primo capitolo della serie - Horizon Zero Dawn - ha venduto oltre 20 milioni di copie, sommando PC e PS4.

Precisamente, tramite PS Blog, Angie Smerts - Direttore studio e produttore esecutivo di Guerrilla - ha scritto: "Cogliamo questa occasione per ringraziare di cuore la nostra strepitosa community di appassionati. L'enorme quantità di cosplay e foto scattate nel gioco che mandate di continuo ci riempie di gioia ed è fantastico vedere come la community sia cresciuta in fretta. Siamo entusiasti di annunciare che al 28 novembre 2021 Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, sommando le versioni PS4 e PC. E siamo altrettanto orgogliosi di comunicarvi che la nostra community ha trascorso oltre 1 miliardo di ore nel gioco! Non possiamo che ringraziarvi tutti quanti per il supporto e la passione che ci avete dimostrato."

Aloy in una zona innevata di Horizon Zero Dawn

Come potete vedere, la cifra dei 20 milioni di copie di Horizon Zero Dawn è stata raggiunta a novembre 2021, quindi è credibile che nel corso degli ultimi mesi tale valore sia aumentato ancora.

Si tratta di un grande risultato, soprattutto considerando che Horizon Zero Dawn è il primo capitolo di una nuova IP. Infine, ecco il trailer in CGI appena pubblicato per Horizon Forbidden West.