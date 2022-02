Blade Runner 2099: serie TV confermata da Amazon Prime Video, prodotta da Ridley Scott

Blade Runner avrà una serie TV che farà da sequel rispetto all'originale e al successivo Blade Runner 2049, prodotta da Amazon Prime Video in collaborazione con Ridley Scott e intitolata, in base a quanto riferito da alcune fonti, Blade Runner 2099.

Lo stesso Ridley Scott aveva riferito in precedenza l'esistenza di una serie TV di Blade Runner, ma ora la questione si fa ufficiale con la conferma del progetto riferita da Amazon Prime Video a Deadline, testata che riporta anche di altri nomi al lavoro su questa produzione che sembra essere di notevole calibro, con il coinvolgimento diretto del regista dell'originale cinematografico, Ridley Scott.

Silka Luisa, showrunner della serie Shining Girls per Apple TV+, farà da sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Blade Runner 2099, con Alcon Entertainment, Scott Free Productions e Amazon Studios alla produzione. Si tratterà di una serie TV live action, ovvero con attori in carne e ossa, ma non ci sono ancora informazioni sul possibile cast.

Si tratterà della prima serie TV live action per Blade Runner, che aveva ricevuto in precedenza solo un adattamento in serie anime con Blade Runner: Black Lotus, e considerando il calibro del franchise sembra essere una produzione di alto profilo, di cui rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

Allo stesso modo, sul fronte dei videogiochi restiamo in attesa di aggiornamenti anche su Blade Runner: Enhanced Edition, che nei mesi scorsi era stato rinviato a data da destinarsi.