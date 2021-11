Blade Runner, una serie TV è in sviluppo, dice Ridley Scott

Blade Runner potrebbe presto ricevere un adattamento televisivo con una serie TV che sembra sia già in sviluppo, secondo quanto riferito da Ridley Scott, a quanto pare con un episodio pilota già scritto ma ancora senza un piano preciso su come potrebbe proseguire la questione.

Intervistato da Radio 4 di BBC, durante la trasmissione Today, Ridley Scott ha riferito che il progetto sulla serie TV di Blade Runner è già ben avviato e oltre ad avere già un episodio pilota scritto c'è una sceneggiatura di base per tutta la serie, che comprende al momento circa 10 ore di potenziali riprese.

Un piano simile sembra sia in corso anche per il franchise Alien, ma in entrambi i casi non ci sono dettagli precisi sullo sviluppo della storia, sulla produzione effettiva né sul fatto che le cose vengano effettivamente realizzate o meno.

Blade Runner 2049, qui la locandina, ha rilanciato il franchise al cinema

Considerando l'importanza dei nomi in questione, è possibile che i progetti vadano effettivamente avanti, anche se le tempistiche potrebbero essere lunghe, visto che verosimilmente si tratterebbe di produzioni di grosso calibro.

Per quanto riguarda i videogiochi, è stato annunciato l'anno scorso Blade Runner: Enhanced Edition, il quale però è stato poi rinviato a data da destinarsi.