Star Wars: i personaggi della trilogia sequel potrebbero tornare in nuovi progetti

I personaggi introdotti nella saga di Star Wars con la trilogia sequel, come Rey, Finn e Poe, in futuro potrebbero tornare in nuovi progetti per il grande o piccolo schermo.

In un'intervista con Empire Magazine, Kathleen Kennedy, boss di Lucasfilm, ha affermato che si tratta di personaggi indimenticabili e suggerendo che l'"Ascesa di Skywalker" potrebbe non essere la conclusione delle loro storie.

"Certamente non sono dei personaggi di cui ci dimenticheremo. Continueranno a vivere e ci sono delle conversazioni in corso a tal proposito con il team creativo", afferma la Kennedy.

Rey e Finn dalla trilogia sequel di Star Wars

Effettivamente ci potrebbero essere alcuni spunti interessanti in tal senso. Potrebbero trattarsi di storie inedite e ambientate dopo l'ultimo film della trilogia sequel, oppure spiegare alcuni punti lasciati in sospeso o raccontati finora solo attraverso fumetti o romanzi, ad esempio come Ben Solo è diventato il leader dei Cavalieri di Ren o come Palpatine è stato clonato.

Inoltre Rey, Finn, Poe e compagnia potrebbero apparire in serie TV inedite, dato che tale format sta riscuotendo grande successo, basti pensare a The Mandalorian, la serie su Obi-Wan Kenobi e l'atteso The Book of Boba Fett, in arrivo il prossimo mese su Disney+ e di cui poche settimane fa è stato mostrato il primo trailer ufficiale.