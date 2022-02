Minecraft, un videogioco per imparare l'inglese disponibile sul marketplace

Minecraft è un gioco estremamente popolare e l'Università di Cambridge, in collaborazione con Microsoft, ha voluto sfruttare questo suo tratto per creare un'esperienza utile per imparare l'inglese: Adventures in English with Cambridge, disponibile sul marketplace per 830 Minecoins (circa 4,50€)

Capace di superare il bilione di visualizzazioni su YouTube, Minecraft si trasforma dunque in uno strumento educativo potente e versatile, pensato per aiutare bambini e ragazzi a sviluppare le proprie conoscenze dell'inglese e a metterle in pratica in maniera mai così divertente.

"Dopo il successo della prima versione, disponibile solo per scuole, centri linguistici e per gli utenti Microsoft, il team ha deciso di allargare il bacino di utenti della piattaforma per raggiungere un pubblico ancora più vasto", si legge nel comunicato stampa.

"A testimonianza di questo successo, Adventures in English with Cambridge alla fine dello scorso anno ha vinto l'oro nella categoria K12 ai Reimagine Education Awards, il più grande programma di premi per educational innovators di tutto il mondo."

Adventures in English with Cambridge è adatto a ogni dispositivo (desktop, tablet e console) ed è il primo gioco educativo disponibile per l'acquisto nel Marketplace di Minecraft.

"Considerato il sempre maggior numero di giocatori e famiglie che su Minecraft, per giocare, scaricano le mappe educative, siamo entusiasti di offrire all'ampia comunità di Minecraft questo nuovo contenuto di alto livello dedicato all'apprendimento della lingua inglese", ha affermato Allison Matthews, capo di Minecraft Education.

"Questo mondo permette di immergersi totalmente nella lingua inglese, superando l'aula scolastica, il tutto in una magica libreria Minecraft piena di minigiochi e in compagnia di un magico aiutante. I giocatori di tutto il mondo lo adoreranno."

Adventures in English with Cambridge, uno degli scenari del gioco

Il team di Cambridge che ha lavorato al nuovo mondo Minecraft è composto dagli stessi esperti che realizzano i test per le Cambridge English Qualifications, ottenute ogni anno da milioni di persone in tutto il mondo.

"Adventures in English with Cambridge è stato realizzato all'interno del mondo Minecraft per aiutare i bambini e i ragazzi a imparare l'inglese mentre si divertono con un gioco che amano", ha commentato Belinda Cerdá, Head of Digital Partnerships di Cambridge Assessment English.

"I ragazzi che esplorano questo nuovo mondo potranno così esercitare il loro inglese mentre si divertono e iniziano un'avventura di apprendimento che non dimenticheranno mai."

Adventures in English with Cambridge, uno dei rompicapo del gioco

Il gioco, dedicato ai giocatori di tutte le età che stanno seguendo un percorso di apprendimento della lingua inglese, è ricco di sfide e puzzle per aiutare bambini e ragazzi a praticare e sviluppare le proprie competenze linguistiche e la propria creatività in modo divertente, interattivo e immersivo.

Pone particolare attenzione allo sviluppo del vocabolario e delle capacità comunicative degli studenti partendo da un livello base, equivalente o superiore al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), lo standard internazionale per descrivere e confrontare le abilità linguistiche.

Adventures in English with Cambridge è acquistabile su Minecraft Marketplace a 830 Minecoins (circa 4,50 euro) ed è disponibile su dispositivi PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo switch, iOS phones and tablets, and android phones and tablets.