Uncharted, il film non convince: voti bassi, 41% su Rotten Tomatoes

Il film di Uncharted non sembra aver convinto la critica, che gli ha assegnato finora voti piuttosto bassi e un 41% su Rotten Tomatoes, il celebre aggregatore di valutazioni online che certifica la "freschezza" di una pellicola.

Lo spettacolare spot con Tom Holland e Mark Wahlberg per Uncharted, il film sottolineava la spettacolarità delle sequenze presenti nella pellicola, ma è possibile che al di là di determinate scene la trasposizione non abbia colpito nel segno.

Le prime recensioni, in effetti, parlano proprio di un action movie fine a se stesso, con personaggi caratterizzati in maniera diversa rispetto ai giochi e uno script al di sotto degli standard supereroistici in termini di battute e divertimento.

Uncharted farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il 17 febbraio, e per allora sapremo come stanno le cose: il film renderà o meno giustizia alla celebre serie sviluppata da Naughty Dog?

