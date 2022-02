Dead Island 2 è in sviluppo, confermato da Deep Silver

Dead Island 2 è in sviluppo, con Deep Silver che ha confermato i lavori in corso sul nuovo capitolo dell'action horror a base di zombie, nonostante la genesi evidentemente complicata di questo nuovo capitolo della serie e la mancanza di informazioni ufficiali finora.

Dead Island 2 è in "sviluppo attivo", ha riferito un portavoce di Deep Silver contattato direttamente da GamesRadar+ sulla questione, in seguito ad alcuni nuovi dettagli sul gioco emersi nelle ore scorse da parte di un leaker. Pur non confermando le informazioni in questione, il publisher ha comunque assicurato che Dead Island 2 è vivo e vegeto, proseguendo il suo percorso di sviluppo, anche se non ci sono ancora tempistiche concrete sulla sua uscita o nuova presentazione.

Sembra comunque che un gameplay trailer possa arrivare "piuttosto presto", sempre stando a quanto riferito da Deep Silver, dunque restiamo sintonizzati in attesa di ulteriori informazioni. Il gioco ha passato una genesi molto complessa: i lavori iniziarono nel 2014 presso Techland, autori del primo Dead Island e di Dead Island: Riptide, ma poi passarono a Yager. Quest'ultimo team è stato chiuso nel 2015 e i lavori si sono spostati verso Sumo Digital e poi da lì a Dambusters nel 2019, collezionando dunque quattro team di sviluppo nel giro di poco più di 5 anni.

L'ultima volta che abbiamo visto il gioco in maniera completa era addirittura la Gamescom 2014 con un lungo video di gameplay per il gioco in questione.