Shadow Warrior 3, i requisiti PC compaiono sulla pagina Steam

I requisiti di sistema per la versione PC di Shadow Warrior 3 sono comparsi sulla pagina Steam del gioco sviluppato da Flying Wild Hog, il cui lancio avverrà esattamente fra un mese.

Shadow Warrior 3, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5 3470, AMD Phenom II X4 965

Scheda video: NVIDIA GTX 760, AMD R7 260X

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 31 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 7 64 bit

Shadow Warrior 3, requisiti raccomandati



Processore: Intel Core i7 6950, AMD Ryzen 7 2700

Scheda video: NVIDIA GTX 1080, AMD RX 5700

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 31 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

In uscita il 1 marzo su PC e console, Shadow Warrior 3 promette davvero tanto spettacolo e un gameplay in stile run & gun che sembra davvero entusiasmante, ma che richiederà capacità computazionali di un certo livello per garantire la fluidità necessaria al frame rate.

Nello specifico, i requisiti minimi consentiranno di giocare a 1080p e 30 fps con i preset bassi, dunque il minimo sindacale per l'esperienza, mentre quelli raccomandati permetteranno di usare i preset alti e 60 fps ma sempre a 1080p.