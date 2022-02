Sony e Bungie: Halo lodato dal capo di PlayStation Studios, Hermen Hulst

All'indomani dell'annuncio sull'acquisizione di Bungie da parte di Sony, il blog ufficiale di PlayStation ha pubblicato un'intervista al capo di PlayStation Studios, Helmen Hulst, il quale tra le altre cose ha tessuto le lodi di Halo parlando del nuovo team interno.

Non è certo strano che Halo venga considerato un caposaldo dello sviluppo videoludico, ma sentirlo dire dal capo di PlayStation Studios fa sempre un certo effetto ed è sintomatico dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo all'interno del panorama di sviluppo e del mercato dei videogiochi.

"Hanno lavorato a tante cose diverse su varie piattaforme e naturalmente il loro lavoro su Halo è stato fenomenale, nella mia mente è uno dei migliori shooter nella storia", ha affermato Hulst, parlando della sua visione di Bungie.

Halo: Combat Evolved ha celebrato 20 anni l'anno scorso

"Halo ha avuto un grande rilievo, e poi è venuto Destiny, una serie che sta andando ancora forte dopo 8 anni. Molte persone hanno cercato di costruire un live service di successo ma hanno fallito, perché è una cosa difficile, dunque il successo di Destiny è stato speciale".

Dall'intervista appare chiaro, come d'altra parte era stato riferito esplicitamente anche nei giorni scorsi, che l'acquisizione di Bungie ha a che fare con la nuova spinta di Sony PlayStation nei confronti dei giochi GaaS, o live service, su cui peraltro sappiamo che ci sono ben 10 progetti in sviluppo all'interno del genere in questo momento presso Sony.

Tuttavia, è indubbio che un elemento importante nella scelta di acquisire Bungie sia anche l'esperienza del team con gli FPS, o sparatutto in prima persona, un ambito che ha sempre rappresentato un punto debole per la produzione interna di Sony. Curiosamente, proprio Hulst è coinvolto direttamente nella questione, essendo stato uno dei responsabili di Killzone, il gioco che era stato salutato come "Halo killer" incontrando però un destino ben diverso. A tale proposito, nell'intervista c'è un riferimento diretto alla situazione.

"Halo: Combat Evolved è uscito quando, 20 anni fa? E ha posto le fondamenta per gli FPS su console, con un sacco di idee che sono durate nel tempo come le granate, l'attacco corpo a corpo, il sistema di mira, l'energia ricaricabile" ha riferito Sir Shuman, senior director di Sony Interactive Entertainment che ha condotto l'intervista a Hulst, il quale ha risposto: "Sì, tutti sanno che il gameplay di Bungie è uno dei punti di riferimento. Risulta sempre fluido, sempre reattivo, facile da iniziare e difficile da lasciare. Hanno iniziato o perfezionato così tante innovazioni nei loro giochi. Ho seguito le loro scelte di design molto da vicino perché, come sapete, lavoravo a Killzone proprio mentre Bungie sviluppava Halo", ha affermato il capo di PlayStation Studios.