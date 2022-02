Suicide Squad: Kill the Justice League rinviato al 2023, riporta Bloomberg

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato al 2023 stando a un report pubblicato da Jason Schreier su Bloomberg, che cita alcune fonti vicine allo sviluppo del gioco che però hanno voluto rimanere anonime.

Mostrato con un trailer del gameplay ai The Game Awards 2021, Suicide Squad: Kill the Justice League era atteso per quest'anno, così come l'altro tie-in appartenente all'universo DC, Gotham Knights, che a questo punto potrebbe rimanere l'unica trasposizione in arrivo nel 2022.

Se confermato, si tratterebbe del secondo rinvio per il gioco, annunciato nel 2020 con un teaser trailer e originariamente atteso per il 2021, salvo poi essere spostato appunto a quest'anno.

In effetti il CEO di WarnerMedia ha detto che Hogwarts Legacy e Gotham Knights usciranno nel 2022, ma non ha incluso Suicide Squad: Kill the Justice League nel suo ragionamento e ciò potrebbe essere un concreto indizio della veridicità di questo rumor.

Ambientato nell'Arkhamverse, il promettente action game consentirà di vestire i panni dei vari Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark in una misssione decisamente suicida: fermare la Justice League, finita sotto il controllo di Brainiac.