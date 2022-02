PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con le ultime offerte

Il PlayStation Store ha dato il via a una nuova promozione, La Scelta dei Critici, che mette a sconto centinaia di giochi PS5 e PS4 vecchi e nuovi. Le offerte si focalizzano sulle produzioni più recenti, ma ci sono in ogni caso diversi titoli che è possibile portarsi a casa per meno di 10 euro.

Nella notizia dedicata agli sconti su PlayStation Store abbiamo fatto nomi come Call of Duty: Vanguard, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart, ma se siete alla ricerca di giochi usciti da un po' più di tempo potrete risparmiare davvero parecchio denaro.

È il caso della Digital Deluxe di Shenmue 3, che può essere vostra per soli 7,99€ anziché 39,99, oppure del survival horror Blair Witch, disponibile al prezzo più basso di sempre: 8,99€ anziché 29,99.

Restando in tema horror figura tra le offerte Layers of Fear 2 a 4,99€ anziché 19,99, mentre i fan di One Piece potranno recuperare l'ultimo tie-in prodotto da Bandai Namco, One Piece: World Seeker, pagandolo solo 9,79€ anziché 69,99.

Lo sparatutto di precisione Sniper Elite 4 viene via a soli 6.99€ anziché 69,99, mentre l'action cooperativo Warhammer: Vermintide 2 può essere vostro a 7,49€ anziché 29,99. Infine c'è quel gioiellino di Hollow Knight ad appena 5,79€ anziché 14,49.