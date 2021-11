Diablo Immortal provato in closed beta: tutte le novità del mobile game di Blizzard

Ebbene, siamo finalmente alle battute conclusive del lungo percorso di sviluppo del gioco, nella fattispecie si stanno conducendo i test a numero chiuso che serviranno per regolare gli ultimi parametri come i meccanismi free-to-play e le microtransazioni, prima di aprire l'esperienza a tutti.

Negromante

Diablo Immortal, il Negromante

La novità più evidente della closed beta di Diablo Immortal è rappresentata dal debutto del Negromante, certamente non una classe inedita per la serie Blizzard, ma ripensata per l'occasione. Il Negromante è dotato di un repertorio di mosse diverso dal solito e di una spettacolare Ultimate che consente al personaggio di emettere attacchi potentissimi per alcuni secondi e infliggere danni ingenti a qualsiasi avversario, boss inclusi.

Parliamo in generale di un evocatore che colpisce dalla distanza e può servirsi dei cadaveri in vari modi, richiamandoli in vita perché supportino le sue azioni oppure trasformandoli in vere e proprie bombe da far detonare non appena i nemici vi si avvicinano. Non è tutto: il Negromante può richiamare un'enorme falce che spazza via le creature vicine, far uscire dal suolo una selva di spuntoni e trasformarsi in nebbia per allontanarsi dalle situazioni più complicate senza rimetterci la pelle.

Il valore strategico delle abilità del nuovo personaggio di Diablo Immortal è insomma indubbio e segna il chiaro confine tra un approccio più fisico e uno più defilato, in entrambi i casi però con una costante: come tutti i combattenti dalla distanza, non parliamo di un guerriero molto resistente ed è dunque imperativo evitare il più possibile di essere colpiti, perché ogni attacco subito svuoterà molto rapidamente la barra della salute e richiederà l'immediato utilizzo di una pozione curativa.

Nella closed beta questo aspetto non è ancora chiaro, in quanto il bilanciamento della difficoltà è in qualche modo calmierato al fine di favorire la progressione, ma nella versione definitiva del gioco bisognerà capire come verrà gestito il grado di sfida rispetto al modello free-to-play e l'uso di un personaggio come il Negromante potrebbe rivelarsi la soluzione migliore per evitare di finire intrappolati in determinate dinamiche. Vedremo.