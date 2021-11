Ghostbusters The Videogame Vs. Legacy: qual è il sequel migliore?

La cosa buffa è che gli appassionati di videogiochi, nel frattempo, un vero sequel l'avevano già avuto, prima nel 2009 e poi in versione rimasterizzata esattamente dieci anni dopo, quando di Legacy - che in patria si intitola Afterlife, vai a capire - si era appena cominciato a parlare. Sviluppato da Terminal Reality nella sua incarnazione principale, Ghostbusters: The Videogame è un action in terza persona che ci fa vivere una nuova avventura degli Acchiappafantasmi poco tempo dopo gli eventi di Ghostbusters II, introducendo nuovi personaggi e riportando in scena praticamente tutti i protagonisti dei due film cult. E così, arrivati al 2021, l'iconica serie che non avrebbe dovuto avere seguiti se ne ritrova due: uno ufficiale al cinema e l'altro sotto forma di videogioco. Noi li abbiamo messi a confronto per determinare quale sia il migliore e, per meglio dire, quale sia canonico nelle nostre teste. Attenzione, quindi. Questo articolo contiene immensi SPOILER sul videogioco e sul film, perciò proseguite con cautela se non avete ancora visto Ghostbusters: Legacy al cinema o non avete ancora giocato Ghostbusters: The Videogame.

Ghostbusters: Legacy è tipo uno dei sequel più improbabili nella storia del cinema, soprattutto perché non avrebbe dovuto esistere. Per decenni non si è trovata la quadratura del cerchio, un accordo che mettesse d'accordo gli attori il regista sulla sceneggiatura, tant'è che a un certo punto si è azzardato un reboot al femminile firmato da Paul Feig e sembrava che la serie, al cinema, fosse finito lì. È servita la morte di Harold Ramis - Egon - a scuotere lo status quo, portando Jason Reitman , figlio di quell'Ivan che aveva diretto i due film negli anni '80, a girare un vero e proprio sequel, che però ci ha messo quasi due anni a uscire nei cinema, tra COVID-19 e tutto il resto.

Il gioco

Ghostbusters: The Videogame Remastered, gli Acchiappafantasmi in una scena del gioco

Ghostbusters: The Videogame non è un semplice videogioco, ma una specie d'incrocio di flussi protonici da cui sono scaturiti i film successivi, saldamente piantato nella storia che fa da dietro le quinte di tutto il marchio. Forse non tutti sanno che di un seguito di Ghostbusters II se n'è parlato per anni, ma il film non è riuscito a concretizzarsi perché le parti in causa non riuscivano a mettersi d'accordo: in particolare, Dan Aykroyd e Harold Ramis, che avevano scritto i primi due film, faticavano a trascinare Bill Murray in una nuova sceneggiatura. A un certo punto, infatti, questo terzo film, che avrebbe dovuto intitolarsi Ghostbusters: Hellbent e uscire tra il 1990 e il 2000, prevedeva l'ingresso nella squadra di una nuova generazione di Acchiappafantasmi composta da Ben Stiller, Chris Rock e Chris Farley. Il protagonista di Ti presento i miei, in particolare, avrebbe dovuto sostituire caratterialmente il personaggio di Peter Venkman che Murray aveva interpretato nei primi film.

Alla fine di Ghostbusters: Hellbent non se ne fece nulla, finché Terminal Reality non consultò Aykroyd e Ramis per la scrittura di Ghostbusters: The Videogame. I due autori ebbero così occasione di trasformare in realtà quella terza pellicola mai girata, tirando fuori dal cassetto tante idee che avevano avuto all'epoca dei primi due film e che avevano dovuto escludere in ultima istanza, a cominciare dallo scontro finale con Ivo Shandor, il vero mastermind dietro tutti i guai degli Acchiappafantasmi. Col tempo si era ammorbidito anche Murray, tra l'altro, che partecipò insieme al resto del cast come doppiatore: sfortunatamente, i tempi ristretti non permisero di coinvolgere anche Sigourney Weaver, che si era detta comunque interessata al progetto (Rick Moranis, invece, si era già allontanato dalla scena professionale).

Ghostbusters: The Videogame Remastered, l'Uomo della Pubblicità dei Marshmallow in una scena del gioco

Tutti questi elementi inquadrano Ghostbusters: The Videogame come un sequel molto più diretto di Legacy, ma la verità è che la maggior parte della storia riprende i personaggi, le situazioni e i dialoghi visti nei primi film, in una sorta di omaggio che oggi considereremmo forte fanservice. Nel gioco non si controllano direttamente i quattro Acchiappafantasmi, ma un anonimo alter ego del giocatore soprannominato semplicemente cadetto, recluta o novellino, che si occupa di testare la nuova attrezzatura della squadra. La storia inizia quando Slimer e un altro fantasma scappano dalla griglia di contenimento, costringendo gli Acchiappafantasmi a visitare alcuni scenari iconici dei film come l'Hotel Sedgewick, ma l'intreccio si infittisce con la comparsa di un nuovo tipo di melma ectoplasmatica che, accumulata in gran quantità, può aprire un varco tra le dimensioni. La squadra scoprirà che Gozer sta cercando di tornare in vita sfruttando una mostra ispirata al suo culto sumero che supervisiona la dottoressa Ilyssa Selwyn, nuovo interesse sentimentale di Peter (doppiata in lingua originale dall'attrice Alyssa Milano).

La narrativa del gioco è molto interessante perché riesce a collegare alcuni eventi apparentemente sconnessi tra i primi due film, ricostruendo un piano molto più ambizioso e sensato dietro le minacce che i nostri hanno affrontato negli anni. Dallo spirito della bibliotecaria alla melma, passando per il ruolo determinante di personaggi antagonistici come il fastidioso Walter Peck, Ghostbusters: The Videogame mette tantissima carne al fuoco, titillando i fan che magari non avevano neppure mai immaginato uno schema tanto ambizioso dietro le due divertenti commedie soprannaturali cinematografiche.

Alla fine, infatti, i nostri eroi se la vedono proprio con Ivo Shandor, il mefistofelico architetto menzionato a più riprese nei film e nel gioco, legato in maniera insospettabile proprio al personaggio di Ilyssa, e vera nemesi degli Acchiappafantasmi in tutto e per tutto. Dopo averlo sconfitto, i quattro protagonisti decidono di affidare al novellino, ormai un membro a pieno titolo, la gestione di un distaccamento fuori New York.

Ghostbusters: The Videogame riprende quindi molte sottotrame che Aykroyd e Ramis avevano immaginato scrivendo i film, e ne imbastisce alcune nuove di zecca molto importanti, come appunto l'idea che gli Acchiappafantasmi diventino un franchise su scala internazionale. Cosa non funziona, dunque, in questo sequel videoludico? In realtà, non c'è niente che non funzioni in sé e per sé, ma come abbiamo detto The Videogame è un guazzabuglio di asset scartati, ricombinati insieme a formare un quadro sensato che fa leva soprattutto sul citazionismo e la nostalgia. Cosa che ha perfettamente senso, se ci pensate, perché il gioco voleva essere esattamente questo: un omaggio e al tempo stesso una chiusura del cerchio per gli autori di una storia che a quel punto sembrava inevitabilmente destinata a restare incompiuta.