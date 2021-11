Il Cortocircuito di oggi parla di The Game Awards, con tanto di sorpresa

Il Cortocircuito ritorna oggi nella sua nuova edizione: resta la nostra storica rubrica settimanale in diretta su Twitch a partire dalle 17:00 ma caratterizzata da una nuova formula, ora con dose extra di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino rispetto a prima. La questione in discussione questa volta è una sola, ma bella grossa e molto interessante.

L'argomento di oggi sono i The Game Awards 2021, il principale evento dedicato ai videogiochi della stagione autunno/inverno, che apre le danze al periodo natalizio con una bella iniezione di novità previste per i prossimi mesi, oltre che premiazioni assortite, ovviamente.

Discuteremo dunque delle nomination, dei grandi assenti, della questione del periodo preso in considerazione per poter votare i giochi e così via, ovviamente con il vostro supporto fondamentale tra commenti, domande e interventi vari.

Il CortoCircuito in edizione speciale The Game Awards 2021

C'è anche una sorpresa che verrà annunciata durante la diretta e che non possiamo ancora spoilerare, ma voi seguite l'episodio del Cortocircuito e lo potrete scoprire tra poco.

Ricordiamo, peraltro, tutte le nomination dei Game Awards annunciate, oltre allo strano caso di Ratchet & Clank: Rift Apart comparso come vincitore del GOTY sul sito ufficiale, probabilmente a causa di un errore, mentre per quanto riguarda le varie iniziative abbiamo avuto una prima idea anche di varie demo che verranno messe a disposizione nel corso dell'evento del 9 dicembre 2021. Insomma, c'è veramente tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio e si prospetta una bella chiacchierata.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

