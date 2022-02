Call of Duty: nel 2022 uscirà un altro gioco oltre a Warzone 2 e Modern Warfare II, per un insider

Stando a una delle ultime soffiata di Tom Henderson, entro la fine del 2022 oltre a Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone 2, uscirà anche un terzo gioco della serie Activision Blizzard. A quanto pare il titolo in questione sarà Call of Duty: Warzone Mobile, versione realizzata ad hoc per dispositivi mobile iOS e Android.

Inizialmente Henderson ha esordito affermando che entro la fine del 2023 usciranno quattro giochi del brand Call of Duty, ovvero i già confermati Modern Warfare II e Warzone 2, lo scontatissimo Call of Duty del 2023 e "qualcos'altro".

Successivamente Henderson ha specificato che il quarto gioco sarà Call of Duty: Warzone Mobile, che, stando alle informazioni in suo possesso, verrà pubblicato entro la fine del 2022.

Si tratta di informazioni non ufficiali, ma Tom Henderson è una fonte piuttosto prolifica e affidabile, specie per quanto riguarda il panorama di Call of Duty.

Nell'agosto del 2021 Activision Blizzard ha aperto un nuovo studio interno che si occuperà esclusivamente di un nuovo gioco mobile di Call of Duty, con l'aiuto di Beenox, Activision Shangai e ora anche Digital Legends, studio acquisito alla fine dello scorso anno. All'epoca la compagnia affermò che uno degli obiettivi era quello di connettere l'ecosistema mobile con quello PC e console, il che sembrerebbe suggerire una versione mobile di Call of Duty: Warzone. Inoltre, il gioco è stato avvistato anche nel database di PlaytestCloud confermando così le indiscrezioni dei scorsi mesi e avvalorando la soffiata di Henderson.