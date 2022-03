Genshin Impact: il cosplay de La Signora di christa.cos colpisce nel segno

Genshin Impact deve buona parte del suo successo al ricco e variegato cast di personaggi realizzati da miHoYo, che offrono tanti spunti per i cosplayer di tutto il mondo che spesso ci deliziano con lavori di alta qualità. Ne è un esempio il cosplay de La Signora realizzato da christa.cos che vi proponiamo oggi.

La Signora, conosciuta anche come "The Crimson Witch of Embers", è una degli ufficiali dei Fatui, una delle fazioni antagoniste di Genshin Impact. La peculiarità di questo personaggio, così come gli altri "Eleven Fatui Harbingers", è che ispirato a una delle maschere della Commedia dell'Arte italiana. La versione originale ritrae La Signora come una donna intelligente, bellissima e calcolatrice, tutti tratti che in Genshin Impact sono stati riproposti in maniera piuttosto marcata e fedele, visto che tra raggiri e strategie elaborate si ritaglia un ruolo importantissimo negli archi narrativi principali.

Come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto, il cosplay di christa.cos è quasi perfetto. Il costume è stato ricreato in modo fedele e curato nei dettagli, come ad esempio la peculiare maschera che copre la metà destra del volto de La Signora. L'effetto a mo' di "tempesta di ghiaccio" aggiunto in post-produzione è altrettanto azzeccato e dona quel tocco di carattere in più allo scatto che non guasta mai.

