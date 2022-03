Da Digimon a Belle, Internet secondo Mamoru Hosoda

Il nome Mamoru Hosoda forse non dirà molto agli appassionati di videogiochi che non guardano anime - sempre che ne esistano! - ma a quelli che hanno qualche annetto in più sulle spalle suonerà sicuramente familiare. Magari avete visto i suoi pluripremiati film più recenti, come The Boy and the Beast, La ragazza che saltava nel tempo oppure Mirai, e non sapete che Hosoda ha firmato alcune produzioni legate a doppio filo col medium videoludico. Hosoda, che da quando ha cominciato a lavorare nell'industria cinematografica è passato per Toei e Madhouse e che per poco non ha diretto nientepopodimeno che Il castello errante di Howl al posto di Hayao Miyazaki, ha incentrato le sue opere più autoriali sulle meraviglie - e sui pericoli - di Internet, anticipando di anni quello che oggi ci appare assolutamente normale, ma che all'epoca sembrava pura fantascienza.

In realtà, pur coi suoi strampalati colpi di scena, il film di Hosoda precorreva i tempi moderni. Uscendo nei primi mesi del 2000, si rifaceva all'antiquato Internet dell'epoca, e mentre immaginava i social network come un universo digitale essenzialmente precluso agli adulti, allo stesso tempo anticipava quello che oggi chiamiamo comunemente livestream, coi bambini che si collegavano alla rete per assistere a un duello tra Digimon che poteva decidere le sorti del mondo.

La pellicola originale, intitolata Digimon: Our War Game! e uscita nel 2000 in Giappone, durava appena 40 minuti; ecco perché probabilmente lo conoscete col titolo italiano, Digimon - Il film , che in realtà rimaneggiava nello stesso lungometraggio ben tre film, e cioè Digimon Adventure, Our War Game! e Hurricane Touchdown!! Il segmento che ci interessa, Our War Game!, è anche quello più lungo, e vede i Digiprescelti affrontare un Digimon che è stato corrotto da un virus e si è digievoluto nel potentissimo Diaboromon.

Summer Wars

Summer Wars, l'intelligenza artificiale Love Machine

Mentre l'Internet di Digimon - Il film era ancora qualcosa di fortemente immaginario, asservito al contesto fantastico del franchise targato Toei, quello di Summer Wars è già più concreto, credibile. Il film esce nelle sale nipponiche a metà 2009, tredici anni fa, quando i social network avevano già preso piede e la realtà virtuale non sembrava poi così irraggiungibile.

In questa occasione, Hosoda e la sceneggiatrice Satoko Okudera immaginano una vera e propria dimensione parallela digitale, forse ispirandosi ai videogiochi di ruolo MMO come Second Life, World of Warcraft e così via: la chiamano OZ, uno spazio in cui chiunque può essere quello che vuole. OZ è un universo parallelo che imita la realtà, non troppo diverso dalla OASIS di Ready Player One. Nel film, una caotica famiglia allargata si ritrova a fare i conti - direttamente e indirettamente - con un'intelligenza artificiale impazzita che corrompe OZ e minaccia di distruggere il mondo reale.

Summer Wars, l'avatar della protagonista Natsuki

Sotto molti aspetti, Summer Wars deve tantissimo a Digimon - Il film: c'è uno spazio virtuale, un'intelligenza artificiale che minaccia il mondo, un gruppetto d'insospettabili eroi che si oppone con tutte le sue forze. Ma la differenza veramente importante tra i due lungometraggi sta nel modo in cui Hosoda guarda a Internet e allo spazio digitale. Sono passati nove anni da Digimon: Our War Game! e la tecnologia si è evoluta, ma sebbene sia ancora molto lontana da quella raffigurata in Summer Wars, Hosoda ne intravede le potenzialità, e non solo il male che può scaturirne, ma anche il bene che può fare come piattaforma di aggregazione, accettazione e inclusività. E infatti il mondo digitale non è più un luogo segreto per pochi eletti, soprattutto bambini, ma uno spazio aperto a tutti, che diventa sempre più importante e integrato nella vita di ogni giorno. Sono tematiche che il regista riprenderà poi in Belle, ma che già in Summer Wars guardavano a questa tecnologia più con occhio sognante che critico.