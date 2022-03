La Nintendo che non conoscete

In molti si lamentano che Nintendo non produce abbastanza giochi inediti, non appartenenti a serie già affermate: noi stessi avevamo scritto un articolo sulla carenza di nuove IP. Ora, quest'ultima frase è oggettivamente falsa, ma allo stesso tempo nasconde una certa dose di verità. Ciò che realmente vuole dire chi sostiene che "Nintendo non produce nuove IP" è che Nintendo raramente immette nel mercato una produzione ad alto budget, sviluppata internamente, che proponga un nuovo "universo", magari con un focus sul single player.

Va anche detto che l'azienda giapponese ha una saga principale per genere: questo significa che, per quanto possa essere diverso dal solito, un platform probabilmente avrà per protagonista Super Mario. Non casualmente esiste la versione bidimensionale, quella tridimensionale lineare, quella tridimensionale esplorativa. In sintesi: per far nascere una nuova IP, è necessario (così sembra, quantomeno) che la società tratti un nuovo genere. Vedasi Splatoon (shooter, 2015) e Arms (picchiaduro, 2017).

Con tutta la comprensione possibile per chi sostiene che Nintendo non produce nuove IP quindi, bisogna anche ribadire che si tratta di un'affermazione errata. Anche soltanto limitandoci agli ultimi anni, l'azienda ha sviluppato, prodotto o finanziato molti giochi originali, non necessariamente indirizzati a un pubblico tradizionale, o appassionato di videogiochi.

Ecco la nostra lista di videogiochi Nintendo che potreste non conoscere, o non associare direttamente alla società giapponese.