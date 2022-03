Chainsaw Man: il cosplay di Makima firmato Purin è semplicemente irresistibile

Chainsaw Man è senza dubbio uno degli anime più attesi del 2022. Il manga di Tatsuki Fujimoto che ha stregato milioni di lettori infatti a breve riceverà una trasposizione animata realizzata da Studio MAPPA (L'Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen). Per ingannare l'attesa, possiamo ammirare il cosplay di Makima realizzato da Purin.

Makima viene presentata come un'esperta cacciatrice di Diavoli dall'aspetto attraente. È una donna enigmatica, fredda e calcolatrice, in grado di affascinare chiunque e manipolarlo per i propri interessi. Il suo potere speciale, manco a dirlo, è quello di poter controllare le persone, nonché la mente di esseri umani e diavoli, ottenendo tutto ciò che desidera impartendo semplicemente un ordine. Makima durante il corso della serie usa il suo ascendente persino per controllare Denji, il protagonista, con la promessa di una relazione sentimentale e al tempo stesso minacciandolo di eliminarlo se dovesse disobbedirgli.

Il personaggio di Makima prende vita nello scatto qui sotto realizzato dalla modella polacca Purin, che ha rappresentato in maniera molto fedele il fascino e le doti da manipolatrice del personaggio di Chainsaw Man in un cosplay davvero convincente.

