Apex Legends Mobile: trailer e periodo di uscita, pre-registrazioni aperte per Android

Apex Legends Mobile è in dirittura d'arrivo, con le pre-registrazioni che da ora sono aperte in tutto il mondo per la versione Android (a seguire quella OS). Inoltre è stato pubblicato il primo trailer ufficiale della versione per smartphone e tablet del celebre battle-royale, con EA e Respawn Entertainment che puntano al lancio globale nel corso di quest'estate.

Il trailer mostra alcune sequenze di gameplay di Apex Legends Mobile e svela che al lancio sarà disponibile anche il deathmatch, con nuove modalità a tempo limitato ed eventi in arrivo successivamente.

Come accennato in apertura le pre-registrazioni di Apex Legends Mobile da ora sono aperte su Google Play Store, con varie ricompense per tutti in base al numero di utenti che si registreranno, tra cui badge, skin per armi e altro ancora.

Apex Legends Mobile è una versione indipendente del gioco, quindi senza cross-play e cross-progression con console e PC. La natura del gioco sarà sempre la stessa, dunque parliamo di un battle royale free-to-play frenetico con cosmetici, oggetti e battle pass a pagamento. Come accennato in apertura il periodo di uscita è previsto per quest'estate, ma EA afferma che il lancio potrebbe subire degli slittamenti.

Di seguito i requisiti per Android e iOS di Apex Legends Mobile aggiornati:

Android

SoC: Snapdragon 435 / HiSilicon Kirin 650 / MediaTek Helio P20 / Exynos 7420

Android 6.0

OpenGL 3.1 o superiore

4 GB di spazio libero

Almeno 2 GB di RAM

iOS