Vampire: The Masquerade - Swansong: video gameplay presenta le meccaniche da GDR

Nacon e Big Bad Wolf hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Vampire: The Masquerade: Swansong in cui vengono presentate le meccaniche GDR del gioco.

In Vampire: The Masquerade - Swansong i giocatori avranno il controllo di tre personaggi, Leysha, Galeb ed Emem, ognuno con tratti e caratteristici unici. Attraverso le vostre scelte, potrete plasmare le loro statistiche e abilità, tra cui lo scassinare le porte, intimidire gli NPC o ottenere più informazioni da un indizio.

Oltre alle abilità da investigatori, i tre protagonisti possiedono dei poteri vampirici, chiamati Discipline. Galeb è dotato di una forza sovrumana e può resistere alle Discipline avversarie. Emem, può usare il potere Celerity per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Leysa, può celare la propria presenza con Obfuscate e con i giusti potenziamenti anche nascondere oggetti.

Ci sono poi i Tratti, ovvero dei bonus positivi o negativi, che si attivano in base alle decisioni che prenderete nel corso del gioco, nonché Talenti che si sbloccano adottando un particolare stile di gioco in modo assiduo. Ad esempio, nel filmato viene spiegato che se riusciremo a resistere alla sete di sangue, il relativo talento verrà potenziato e sarà ancora più semplice non perdere il controllo delle azioni dei protagonisti.

Anche gli NPC che popolano il mondo di gioco di Vampire: The Masquerade - Swansong hanno le loro statistiche personali, abilità e punti forza e debolezze. Inoltre, stando a quanto riportato nel comunicato che ha accompagno il trailer saranno presenti ben 15 finali differenti basati sulle scelte e le azioni intraprese dai giocatori.

Vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Swansong sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.