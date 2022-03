Dying Light 2: New Game Plus, nuovo livello di difficoltà e modalità foto in arrivo "molto presto"

Dying Light 2: Stay Human nel prossimo futuro si arricchirà del New Game Plus, una modalità foto e un nuovo livello di difficoltà, stando alle parole di Tymon Smektała di Techland. Il lead game designer purtroppo non si è sbottonato più di tanto al riguardo, promettendo tuttavia che i giocatori vedranno "molto presto" questi contenuti.

In una recente intervista con Game Informer, Smektała ha spiegato che tra le richieste più pressanti fatte dalla community ci sono per l'appunto un livello di difficoltà aggiuntivo il New Game Plus e una modalità fotografica per immortalare le propria gesta in Dying Light 2, tutti elementi ai quali lo studio sta lavorando come parte dei suoi piani per il supporto post lancio del gioco.

"Queste sono sicuramente cose che sono attualmente sul tavolo e su cui stiamo lavorando", afferma Smektała. "Non voglio entrare troppo nel dettaglio... ma molto presto, le persone inizieranno a vedere quelle cose aggiunte in una forma o nell'altra nel gioco."

Dying Light 2: Stay Human

Insomma, nessuna tempistica precisa, ma dalle parole del lead game designer tali contenuti dovrebbero arrivare nel giro di poco tempo, il che è sicuramente una buona notizia per chi ha finito il gioco e non vede l'ora di iniziare una nuova partita. Smektała di recente ha parlato anche dei DLC della storia a cui sta lavorando Techland, affermando che il team ha molte idee al riguardo.