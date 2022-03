Dying Light 2: DLC sulla storia in arrivo, aggiungeranno vari eventi secondari

Dying Light 2 si espanderà attraverso nuovi DLC della storia, questo è stato reso noto fin dal periodo di sviluppo per il nuovo gioco Techland, ma alcuni dettagli ulteriori sono emersi di recente sui contenuti aggiuntivi in arrivo nel prossimo periodo, che a quanto pare presenteranno eventi secondari, che si svolgono accanto a quelli principali della storia.

Qualche giorno fa, alcuni messaggi su Twitter avevano suggerito l'arrivo di DLC con gare di corsa e parkour, mentre in questo caso Tymon Smektala di Techland parla più precisamente delle espansioni della storia, dunque DLC a carattere narrativo, previsti per Dying Light 2. Stando a quanto riferito, l'idea è andare ad esplorare eventi paralleli, o comunque differenti, da quelli che che si svolgono in quella che può essere considerata la storia principale.

"Per quanto riguarda il primo DLC della storia che abbiamo promesso, ho visto diverse speculazioni su internet su quello che potrebbe raccontare e devo dire in confidenza che sono... piuttosto lontane dall'obiettivo. A un certo punto, rinasceremo contenuti relativi a nuovi eventi che accadono alla fine del gioco, abbiamo molte idee.

Sulla carta, se dovessimo implementarle ora, sarebbero sicuramente promettenti ma anche problematiche", ha affermato Smektala.

Secondo quanto riferito dallo sviluppatore a Game Informer, dunque, i contenuti attualmente in elaborazione sono piuttosto esterni agli eventi della storia principale, ma non precisa ulteriormente la questione. Vaghe anche le risposte alle richieste di implementare New Game Plus e Photo Mode, anche se ovviamente gli sviluppatori sembrano voler comprendere anche queste opzioni nel prossimo futuro. Potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human.