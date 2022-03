Dying Light 2 suggerisce l'arrivo di un DLC con gare di corsa e parkour

Gli autori di Dying Light 2 hanno condiviso un breve video, tramite Twitter come potete vedere qui sotto, nel quale suggeriscono che è in arrivo un qualche tipo di DLC o contenuto aggiuntivo gratuito legato a delle gare di corsa e parkour.

Nel video condiviso dall'account ufficiale di Dying Light possiamo vedere che il protagonista del gioco si riscalda mentre in sovrimpressione appare un breve conto alla rovescia da tre a uno. Successivamente il personaggio corre in avanti, salta nel vuoto e lancia il rampino. Il tweet scrive anche: "Stiamo preparando qualcosa di nuovo... è ora di rinfrescare la vostre abilità di parkour! Rimanete sintonizzati".

Per ora non abbiamo quindi una conferma definitiva del tipo di contenuto che sarà proposto in Dying Light 2, ma in ogni caso dovrebbero arrivare nuove informazioni ufficiali nel prossimo futuro. Speriamo solo che questi nuovi contenuti non distino troppo.

In attesa di novità, vi segnaliamo anche un interessante video confronto tra i trailer di Dying Light 2 dell'E3 2018/2019 e la versione finale.