Instagram sarà bloccato a breve in Russia: ecco quando e perché

Il governo russo ha annunciato che presto bloccherà Instagram sul territorio nazionale. Questa decisione segue quanto già avvenuto con Facebook. What's App sarà invece ancora disponibile.

Roskomnadzor, l'agenzia di comunicazione russa, ha affermato nel proprio annuncio ufficiale che i moderatori di Instagram hanno "permesso la pubblicazione di informazioni che contengono informazioni che spingono alla violenza contro i cittadini russi. [...] Stanno circolando messaggi su Instagram che incoraggiano e provocano atti violenti contro i russi: a questo riguardo, l'ufficio della Procura Generale russa ha richiesto che Roskomnadzor limiti l'accesso a questo social network."

Viene poi aggiunto che "siccome servirà tempo agli utenti attivi di Instagram per trasferire le proprie foto e i propri video presso altri social network e notificare i propri contatti e iscritti della cosa, Roskomnadzor ha deciso di completare la procedura di limitazione d'accesso a Instagram alle 00:00 del 14 marzo 2022, dando agli utenti altre 48 ore di transizione".

Tramite Twitter, Adam Mosseri - capo di Instagram - ha affermato che "questa decisione separerà 80 milioni di persone in Russia l'uno dall'altro e dal resto del mondo, in quanto circa 80% delle persone in Russia segue un account Instagram che si trova fuori da tale Stato. Questo è sbagliato".

