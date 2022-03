Axiom Verge 2: data di uscita su Steam svelata, dopo l'esclusività Epic Games Store

Thomas Happ Games ha annunciato che la data di uscita di Axiom Verge 2 in versione Steam è l'11 agosto 2022. Il gioco sarà pubblicato esattamente un anno dopo l'uscita originale su Epic Games Store.

Ricordiamo infatti che Axiom Verge 2 è stato pubblicato l'11 agosto 2021 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. Quest'ultima versione è però stata esclusiva (e ancora lo è) dell'Epic Games Store. Come è capitato più volte, si trattava di un'esclusiva temporale e ora l'autore del gioco ha confermato la data di arrivo su Steam.

Un esempio di area di Axiom Verge 2

Inoltre, è stata aperta anche la pagina Steam del gioco. Per ora non è possibile fare il preordine del gioco, ma potete aggiungere Axiom Verge 2 nella vostra lista dei desideri.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Axiom Verge 2 non è forse il sequel che i fan del primo capitolo si aspettavano e sono numerose le differenze in termini di approccio rispetto ai concetti che Thomas Happ aveva così brillantemente stabilito nel 2015. Rimane però il filo conduttore di una struttura metroidvania ancora più focalizzata sull'esplorazione e sul puzzle solving, che mette forse colpevolmente in secondo piano armi e combattimenti per tentare una strada differente, non migliore o peggiore bensì ugualmente godibile nel momento in cui ne si comprendono le dinamiche. C'è un nuovo mondo da scoprire, là fuori: siete pronti?"