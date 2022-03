Skyrim su Steam Deck: quale versione è compatibile con il device di Valve?

Steam Deck è disponibile e i giocatori hanno bisogno di sapere quali giochi sono compatibili con la piattaforma. Valve segnala la compatibilità direttamente su Steam, ma nel caso di Skyrim la questione è un po' più complessa. Vediamo quale versione del gioco è compatibile con Steam Deck.

Prima di tutto, ricordiamo quali versioni di Skyrim sono (o sono state) disponibili su Steam. Prima di tutto, abbiamo Skyrim Legendary Edition, poi abbiamo Skyrim Special Edition e Skyrim Anniversary Edition: quest'ultima è però la Special Edition con solo quale DLC e funzione aggiuntiva, quindi possiamo includerla all'interno della categoria Special Edition. Infine, abbiamo Skyrim VR.

Skyrim Special Edition è attualmente non analizzata su Steam Deck. Questo significa che ufficialmente non ci sono informazioni su questa edizione. ProtonDB, però, segnala che 600 utenti hanno giudicato giocabile il gioco, anche se vengono segnalati bug con l'audio, stuttering, blocchi e altri problemi. PCGamer ha eseguito dei test e i più recenti (risalenti a questa settimana) hanno mostrato prestazioni ottime a 60 FPS con impostazioni Ultra, senza blocchi.

Skyrim Legendary Edition, invece, viene catalogata ufficialmente da Steam Deck come "giocabile". È ovvero possibile eseguire il gioco e giocare, ma ci sono dei limiti di compatibilità con le funzioni di Steam Deck. Principalmente, vi sono alcune funzioni legate alla tastiera che richiedono l'uso del touchscreen o di una tastiera virtuale, invece di una tastiera a schermo controllabile con lo stick analogico. Nel complesso, però, il gioco può essere eseguito senza problemi.

Infine, come è ovvio, Skyrim VR non è compatibile con Steam Deck. La piattaforma non supporta i giochi VR, quindi non si tratta di una sorpresa.

