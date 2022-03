The Witcher 3 è ufficialmente Verificato su Steam Deck

CD Projekt RED ha confermato che The Witcher 3 è ora Verificato su Steam Deck. Ecco i dettagli sulla questione.

Prima di tutto, l'annuncio è stato fatto tramite Twitter. L'account ufficiale di The Witcher ha scritto, in traduzione: "Se vi domandate in che formato The Witcher 3 Wild Hunt giri su Steam Deck, potete stare tranquilli! Siamo felici di confermare che il nostro gioco è stato Verificato per la compatibilità con Steam Deck. Se già possedete una copia del gioco nella vostra libreria di Steam, allora è pronto per essere eseguito sul vostro nuovo hardware". Il tweet è accompagnato da questa immagine.

L'immagine che conferma che The Witcher 3 è Verificato su Steam Deck

"Verificato" non è una parola casuale. Si tratta del termine utilizzato da Valve per indicare un gioco che è pienamente compatibile con Steam Deck. Se per caso vi fossero delle caratteristiche non compatibili, ma il gioco fosse comunque eseguibile, allora la catalogazione sarebbe "giocabile". The Witcher 3 Wild Hunt può quindi essere eseguito senza problemi su Steam Deck.

Ricordate inoltre che Steam Deck dispone di un gioco gratis ambientato nel mondo di Portal: parliamo di Aperture Desk Job, che - pur funzionando anche su un PC desktop - è pensato prima di tutto per apprendere i vari sistemi di controllo del device portatile.