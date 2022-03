Elden Ring, la dritta di Miyazaki per i nuovi giocatori: "non abbiate paura di morire tante volte"

Hidetaka Miyazaki, il boss di FromSoftware, ha elargito alcuni consigli per i nuovi giocatori che approcciano a Elden Ring o a un souls-like in generale per la prima volta. Riassumendo le sue parole: "divertitevi e non abbiate paura di morire tante volte".

Nel corso di un'intervista con Famitsu, tradotta da FrontlineJP, Miyazaki ha consigliato ai giocatori in erba di non provare troppo duramente a ottimizzare le cose (come ad esempio build, quest opzionali e via dicendo) e di non temere le morti, ma piuttosto di divertirsi nel processo di "trial & error" che fa parte della natura intrinseca dell'opera di FromSoftare. Questo a suo avviso è il modo migliore per godersi il gioco per come è stato ideato dagli sviluppatori.

Elden Ring, un'immagine promozionale

Per quanto riguarda la scelta tra le dieci classi, Myazaki pensa che i giocatori dovrebbero scegliere quella che preferiscono in base al background o l'armatura, in quanto Elden Ring è stato realizzato in modo tale che l'utente non sia limitato in alcun modo dalla scelta iniziale del personaggio. Insomma un guerriero può diventare un mago provetto e viceversa.

Nella stessa intervista apprendiamo anche che lo stile di gioco preferito di Miyazaki in Elden Ring, si basa su un personaggi "tosti" in grado di scambiare colpi alla pari con i nemici e attaccare in modo aggressivo qualora se ne presenti l'occasione. Il presidente di FromSoftware tuttavia afferma che sta provando ad adottare anche stili di gioco differenti.

Tutti ottimi consigli, ma se vi serve comunque una mano per affrontare Elden Ring, ecco le migliori armi ottenibili a Sepolcride, la regione iniziale.