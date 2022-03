Horizon Forbidden West è il miglior lancio su PS5 ad oggi in USA

Secondo i dati di NPD, Horizon Forbidden West è il gioco con il miglior lancio su PS5 ad oggi, negli USA. L'informazione è stata condivisa da Mat Piscatella.

L'analista ci spiega che Elden Ring ha ottenuto un successo strepitoso negli USA, diventando primo su Steam e Xbox, mentre su PlayStation è arrivato secondo. Nel complesso, Horizon Forbidden West è il secondo gioco più venduto di febbraio 2022 negli USA, ma è primo per quanto riguarda PlayStation.

Horizon Forbidden West non è solo primo su PlayStation a febbraio, ma è anche il lancio migliore ad oggi su PS5. In altre parole, ha battuto anche Spider-Man Miles Morales. Il dato è calcolato in dollari, non in numero di copie, quindi il prezzo più alto rispetto al gioco di Insomniac Games potrebbe aver aiutato a raggiungere questo risultato. Inoltre, ricordiamo anche che il numero di console disponibili in questo momento è superiore rispetto al D1 di Spider-Man Miles Morales. In ogni caso, si tratta di un risultato positivo.

Come già detto più volte, questo dato è dedicato agli USA, non a tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono però uno dei mercati più grandi al mondo e un risultato di primo livello in tale regione è probabilmente da numeri simili nelle altre, Europa in primis.

Lo scontro con Elden Ring non è certamente stato semplice per l'esclusiva PlayStation. Il gioco di FromSoftware è stato comprato da un po' tutti, ma molti non trovano nemmeno il tutorial.