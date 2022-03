WWE 2K22: Patch 1.05 disponibile, risolve i problemi dei server e migliora le performance

Oggi WWE 2K22 è disponibile anche per tutti giocatori che non hanno partecipato all'accesso anticipato e 2K Games e Visual Concept hanno pubblicato la Patch 1.05, che tra le altre cose risolve alcuni problemi relativi ai server di gioco.

Stando al tweet pubblicato dall'account ufficiale di WWE 2K22, questi i punti principali dell'aggiornamento 1.05 (1.005 su PS5):

Risolti dei problemi dei server di gioco

Risolti dei problemi relativi alla modaità MyRISE

Migliorate le interazioni tra i wrestler

Migliorate le performance e la resa visiva

Inoltre, stando quanto riportato da Updatecrazy, la Patch 1.05 di WWE 2K22 risolve alcuni bug più e meno noti, tra cui uno che causava il crash dell'applicazione durante i caricamenti, freeze, problemi con i controller, nonché migliorie per il matchmaking del multiplayer online. Insomma, si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo e che risolve alcune problematiche che compromettono sensibilmente l'esperienza di gioco.

WWE 2K22 è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Ecco l'elenco completo di tutti i lottatori in arrivo con i DLC del Season Pass che verranno pubblicati da aprile a luglio 2022.