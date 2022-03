Gran Turismo 7: Design Competition disponibile, ma non in Italia

Tramite il PlayStation Blog, Sony PlayStation ha svelato che è disponibile una Design Competition per Gran Turismo 7. Purtroppo, l'Italia è stata esclusa. Vediamone comunque i dettagli.

Per celebrare il lancio di Gran Turismo 7, la Design Competition permette di creare una livrea che sia ispirata ai content creator Bring Me The Horizon, Davido, T-Pain, Unspeakable, o Grefg. I vincitori potranno gareggiare contro i suddetti creator.

L'evento è valido solo negli USA, Argentina, Canada, Cile, Colombia, Mexico per la regione AMER. La regione EMEA, invece, accetta partecipanti dalla Francia, dal Regno Unito, dalla Spagna o dalla Germania. Se per caso siete residenti in tale regione, potete quindi partecipare all'evento di Gran Turismo 7.

La Design Competition di Gran Turismo 7

I partecipanti devono creare una livrea con l'editor interno del gioco, scattare una fotografia con le funzioni di Gran Turismo 7 e inviare il proprio scatto tramite Instagram o Twitter, taggando l'artista dal quale si ha preso l'ispirazione e mettendo come Tag #GT7DesignCompetition. Ogni artista sceglierà un vincitore. La competizione durerà fino al 23 marzo 2022.

Come già detto, l'Italia è tristemente esclusa; non si tratta purtroppo di una novità. Speriamo che alla prossima occasione vi sia spazio anche per noi.

Gran Turismo 7 sta ottenendo buoni risultati, ad esempio in Giappone dove vende più di tutti, ma non arriva primo.