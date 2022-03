Top 10 giapponese di inizio marzo 2022: Gran Turismo 7 vende più di tutti, ma non è primo

Famitsu ha pubblicato la Top 10 dei giochi e delle console più vendute in Giappone per l'inizio di marzo 2022. Possiamo vedere che il gioco più venduto è Gran Turismo 7, anche se tecnicamente non è primo.

Prima di tutto, vediamo la classifica dei giochi fisici più venduti dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 in Giappone (il secondo numero indica le vendite totali ad oggi):

[NSW] Triangle Strategy - 86.298 / Nuovo [PS5] Gran Turismo 7 - 73.399 / Nuovo [PS4] Gran Turismo 7 - 64.565 / Nuovo [PS4] Elden Ring - 55.310 / 243.800 [NSW] Leggende Pokémon: Arceus - 50.481 / 2.120.030 [PS5] Elden Ring - 14.746 / 104.763 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 14.339 / 4.470.426 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 11.399 / 4.794.715 [NSW] Mario Party Superstars - 9.957 / 895.966 [NSW] Minecraft - 9.474 / 2.542.200

Come potete vedere, in prima posizione troviamo Triangle Strategy. In realtà, però, Gran Turismo 7 ha venduto ben di più rispetto all'esclusiva Switch: semplicemente le versioni PS4 e PS5 sono calcolate separatamente, quindi il gioco si deve accontentare della seconda e terza posizione. Elden Ring continua a vendere, soprattutto su PS4. Per il resto, sono i giochi Nintendo Switch a dominare la classifica, come sempre. Ricordiamo che questi dati non includono le vendite digitali. Abbiamo inoltre modo di vedere i dati di vendita delle console, sempre per la stessa settimana di riferimento:

Switch OLED - 55.385 Switch - 26.126 PS5 - 22.550 Switch Lite - 15.441 PS5 Digital Edition - 3.129 Xbox Series X - 748 Xbox Series S - 573 New 2DS LL - 511 PS4 - 11

Come sempre, in cima alla classifica troviamo Nintendo Switch, ma PS5 continua a vedere bene, anche se a un ritmo più basso, probabilmente condizionato anche dal numero di scorte effettivamente disponibili in Giappone.

La scorsa settimana, invece, abbiamo visto che, nella Top 10 giapponese, Elden Ring ha portato PlayStation in vetta.