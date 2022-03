God of War: video mostra la mod che sostituisce Kratos con Kratos... in versione Fortnite

Una nuova mod PC permette di sostituire Kratos di God of War, con Kratos in versione Fortnite, il battle royale di Epic Games. Il risultato finale, che può essere ammirato nel video qui sopra, è in realtà migliore del previsto.

Il video ci mostra una fase iniziale di God of War, quando Kratos combatte contro Baldur. La skin di Kratos in versione Fortnite è in realtà di qualità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare, considerando la grande differenza stilistica tra il gioco di SIE Santa Monica e il gioco di Epic Games. A parte qualche incertezza tecnica con l'illuminazione, il risultato finale è piacevole.

La mod è stata creata da Omega Fantasy e può essere scaricata se si è parte del suo Patreon, che potete trovare a questo indirizzo.

L'arrivo di Kratos in Fortnite aveva fatto scalpore visto che il personaggio è noto per il suo stile serio e brutale, concetti che non si legano particolarmente al battle royale di Epic Games. Al di là di queste collaborazioni, è solo grazie alle mod che è possibile vedere versioni alternative di Kratos, soprattutto direttamente all'interno di God of War.

Se siete in cerca di mod più serie, vi suggeriamo di vedere questo video che mostra una mod 8K e ray tracing con RTX 3090 di produzione italiana.