Netflix aumenta di prezzo da questo momento in UK e Irlanda, l'Italia seguirà?

Netflix ha annunciato che da ora il prezzo degli abbonamenti in UK e Irlanda è aumentato. Questa scelta segue l'aumento di prezzo negli USA avvenuto a gennaio. L'Italia sarà la prossima?

Secondo quanto indicato, il piano base di Netflix è aumentato da 5,99 sterline a 6,99 sterile (un solo schermo, solo in SD). Il piano di secondo livello (due schermi e HD), costerà ora 10,99 sterline, rispetto alle 9,99 precedenti. Infine, il terzo livello (quattro schermi, Ultra HD) propone ora il prezzo di 15,99 sterline rispetto alle precedenti 13,99.

Netflix, su vari tipi di schermi

I nuovi iscritti pagheranno da ora queste cifre, mentre chi è già abbonato potrebbe essere risparmiato per qualche tempo. Il momento del cambio di prezzo sarà indicato da un'email, che arriverà 30 giorni prima del cambio di prezzo. Se si decide di cambiare piano, però, si pagherà subito il prezzo aumentato.

In Italia, il prezzo di Netflix è aumentato, per gli abbonamenti di secondo e terzo livello, nell'ottobre 2021. Per il momento non ci sono informazioni legate a un ulteriore aumento di prezzo per il suolo italico. In caso di novità, non mancheremo di aggiornarvi.