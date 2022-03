LEGO Peach, annunciato lo Starter Pack e nuove espansioni per LEGO Super Mario

LEGO Peach è ufficiale: Nintendo e LEGO hanno annunciato che uno Starter Pack dedicato alla celebre principessa arriverà nel corso di quest'anno, insieme a nuove espansioni per la linea LEGO Super Mario.

Dopo il lancio di LEGO Caccia ai Fantasmi di Luigi's Mansion, la linea di mattoncini di plastica ispirata al popolarissimo franchise continua dunque a espandersi con nuovi, entusiasmanti contenuti.

Per il momento non ci sono dettagli ufficiali su LEGO Peach, al di là delle immagini che potete vedere qui sotto e che confermano lo stile grazioso e coloratissimo adottato finora per i set di LEGO Super Mario.

Nei giorni scorsi, tuttavia, alcuni leak hanno rivelato che il set di Peach includerà il castello della principessa, consegnando agli appassionati della serie un validissimo motivo per acquistarlo.