Disco Elysium The Final Cut: update 1.17 disponibile, ecco le novità

ZA/UM ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Disco Elysium The Final Cut. Parliamo dell'update 1.17. Il team di sviluppo ha svelato con una patch note le modifiche e le novità inserite.

Ecco la lista delle modifiche indicate con la patch note ufficiale dell'update 1.17 di Disco Elysium The Final Cut:

Correzione al sistema di salvataggio dei giochi

Ottimizzazioni aggiuntive per la versione console

Risolto il problema di personaggi e aree che non apparivano

Risolti i problemi dell'audio

Corretti i nuovi trofei e obiettivi

Ricordiamo che Disco Elysium The Final Cut è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e Nintendo Switch. ZA/UM sta assumendo anche nuovi scrittori per nuovi progetti, anche se per il momento non sappiamo di che si tratti.

I due personaggi principali di Disco Elysium

Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Disco Elysium in versione PS5, nella quale vi spieghiamo che "Disco Elysium è un capolavoro, ma questo si sapeva da tempo. The Final Cut è la sua versione definitiva, con nuovi contenuti che altro non fanno se non aumentare il valore del pacchetto. La versione PS5 può godere di risoluzione e frame rate massimi, ma deve fare i conti con un sistema di controllo da rifinire. Era inoltre un'ottima occasione per allargare il bacino d'utenza proponendo una traduzione italiana: così non è stato. Perlomeno possiamo goderci un doppiaggio ampliato di primo livello che rende ancora più profondo e credibile il mondo di gioco. In conclusione, la versione PC rimane la scelta migliore ma, se disponete solo di una PS4 o di una PS5, Disco Elysium rimane comunque un gioco da vivere."