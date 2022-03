Google Stadia potrebbe eseguire i giochi in versione Windows, per aumentare facilmente il catalogo

Pare che Google abbia creato una tecnologia per eseguire giochi in versione Windows su Stadia. Secondo quanto indicato, pare che la compagnia sia pronta a parlare di questo "emulatore" per Linux la prossima settimana, al Games Developer Summit del 15 marzo. Un utente di Reddit ha infatti notato che una sessione dell'evento parlerà di "come realizzare un emulatore Windows per Linux partendo dalle basi".

La sessione sarà condotta da Marcin Undak che fa parte del team dei porting di Google Stadia. Durante l'evento potremo scoprire "dettagli sulla tecnologia alla base della soluzione di Google per eseguire giochi non modificati in formato Windows tramite Stadia".

Lo Stadia Controller

Il senso di questa tecnologia è rendere più facile portare giochi su Stadia. Google ha creato partnership con Unreal Engine, Unity e altri middleware come Havok, ma in ogni caso gli sviluppatori devono occuparsi di fare un porting dei propri giochi da Windows a Linux. Semplificando questo passaggio, Stadia potrebbe iniziare a ottenere più giochi più rapidamente.

Quando questo possa avere effetto è tutto un altro discorso. Sappiamo che 100 giochi Stadia sono in arrivo nel 2022, "no comment" sulle partnership con le terze parti.