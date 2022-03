eNazionale FIFA 22, l'intervista al coach Nello "Hollywood285" Nigro

Alle 17:00 andrà in onda un nuovo appuntamento con i FIFAe Nations Series Play-In, competizione tra nazioni valevole per la qualificazione ai campionati del mondo di FIFA 22, chiamato FIFAe Nations Cup. Per la prima, la nostra FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) schiererà la nuova eNazionale FIFA22, composta dai migliori player della nazione. A guidarli, il selezionatore tecnico Nello Nigro, in arte Hollywood285, che ci ha concesso questa intervista: Quanto è importante il ruolo del selezionatore per una nazionale?

Hollywood285: Chi conosce il mondo degli esport sa quanto può essere importante la figura di un coach/selezionatore. Prima della competizione un Coach ha il compito di seguire, preparare e in questo caso convocare quelli che saranno i Players più in forma a scendere in campo. Durante la competizione ha il compito di osservare con occhio esterno eventuali errori dei propri players, ma ha soprattutto il compito di rassicurarli e caricarli in caso di sconforto o tilt.

Parlaci un po' della rosa a tua disposizione, che ricordiamo è stata selezionata il weekend scorso attraverso un duro torneo.

I giocatori che sono riusciti a conquistare la maglia della Nazionale sono dei nomi ben noti nell'ambito dell'eSports internazionale. Karim è attualmente 1° nel ranking europeo, seguito da Dani Pitbull al 3 posto. I due, tra l'altro, si sono affrontati in finale nell'ultimo evento ufficiale delle Global Series, evento poi vinto da Dani Pitbull. Obrun2002 credo sia attualmente l'italiano più in forma, 5 nel ranking europeo e vincitore del torneo di selezione dei Players della eNazionale a Coverciano. Poi c'è Montaxer, altro player giovane ma ormai da due anni di altissimo livello che è 10 nel ranking europeo, arrivato secondo alla finale di Coverciano.

Poi c'è Er_Caccia98, altro Player di grande esperienza che vanta un numero enorme di eventi internazionali e nazionali, attualmente 25 nel ranking europeo e Crazyfatgamer, probabilmente quello con maggiore esperienza che dopo aver concluso 1° nel ranking ps4 su Fifa 20 ha confermato di essere tra i top anche quest'anno con la top 6 di Coverciano.

Che girone affronteranno gli azzurri? Cosa ti aspetti?

Affronteremo la Finlandia, il Belgio, la Scozia e la Romania. Il giorno successivo invece ci scontreremo con Spagna, Portogallo e Svezia. Tutti avversari di altissimo livello ma come dico sempre ai ragazzi "rispetto per tutti, paura di nessuno", al momento sono loro che, stats alla mano, devono preoccuparsi di noi! Saranno partite combattutissime e daremo il 100% per portare in alto i nostri colori.

Voi lasciare un messaggio a tutti i tifosi?

Ai nostri tifosi voglio dire grazie per l'incredibile supporto dimostrato finora sia durante le tappe precedenti della Fifa eNations Series 2022 sia durante le dirette della selezione a Coverciano. Sono sicuro che saranno al nostro fianco (virtualmente parlando) anche nelle dure partite che ci aspettano nei prossimi giorni! Forza azzurri!

La eNazionale sarà sulle nostre pagine in diretta dalle 17:00!