eNazionale FIFA 22, su Twitch si decideranno i 6 convocati: Danipitbull e Karimisbak primi

In questo momento stiamo ospitando sul nostro canale di Twitch la seconda parte del torneo di FIFA 22 creato per trovare i 6 player che rappresenteranno i colori azzurri nelle prossime competizioni ufficiali della eNazionale della FIGC.

La prima giornata ha regalato parecchie soddisfazioni, tante certezze e qualche sorpresa, dimostrando come il livello medio dei giocatori italiani sia salito molto negli ultimi anni. Nella splendida cornice del Centro Tecnico Federale di Coverciano, il cuore nevralgico di tutte le attività legate alle nazionali di calcio, i 16 player si sono sfidati in partite contraddistinte da grande equilibrio e fair-play.

Karimisbak, attuale player della eNazionale FIFA e ai vertici del Ranking europeo FIFA 22, ha confermato il suo eccellente stato di forma vincendo il girone A. Anche Danipitbull, campione in carica della eSerie A, ha dimostrato il suo valore classificandosi al primo posto nel Girone B. I gironi C e D sono stati vinti rispettivamente da Ggilbe e Margamat01.

Anche tra i secondi classificati ci sono giocatori storici e apprezzati dalla community competitiva, come Crazyfatgamer ed Er_caccia98. Al secondo posto si sono piazzati Obrun2002 e Montaxer. Non tutti gli azzurri della precedente eNazionale FIFA proseguiranno il percorso di qualificazione: Pignone e guarinojr_ non hanno superato la fase a gironi.

Domani, a partire dalle 10:00, si svolgerà la seconda giornata del torneo, trasmessa in diretta Twitch sul canale della eNazionale.

Ecco la lista degli 8 qualificati:

Karimisbak

Crazyfatgamer

Danipitbull

Er_caccia98

Ggilbe

Obrun2002

Margamat01

Montaxer

Chi otterrà la maglia azzurra?