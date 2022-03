Hogwarts Legacy, trailer imminente? L'ex lead designer pensa di sì

Hogwarts Legacy verrà presentato fra pochi giorni con un trailer? Secondo l'ex lead designer del gioco, Troy Leavitt, le tempistiche sono quelle giuste. Insomma, la possibilità che i rumor vengano confermati è concreta.

Ad aprire la strada a tale ipotesi è stato l'ormai noto leaker AccountNGT, che ha parlato di un trailer di Hogwarts Legacy a marzo, durante il PlayStation Showcase, dicendosi peraltro sicuro al 100% di queste informazioni e mettendo dunque in gioco la sua credibilità.

"Non posso confermare né smentire i rumor, ma le tempistiche mi sembrano quelle giuste", ha scritto Leavitt in risposta a un messaggio su Twitter. "Immagino che scopriremo come stanno le cose a breve."

Probabilmente ricorderete le polemiche in cui è stato coinvolto l'ex lead designer di Hogwarts Legacy, accusato di essere estremista e anti-femminista al punto da dover lasciare Avalanche.

Al netto di queste situazioni, la conoscenza di Leavitt dell'ambiente di sviluppo del gioco, che ha frequentato fino a qualche mese fa, lo rende senza dubbio titolato a esprimersi sulle tempistiche della lavorazione e del marketing.