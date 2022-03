Call of Duty: Modern Warfare 2, Infinity Ward parla della brutalità della campagna

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà fortemente caratterizzato dalla brutalità della sua campagna single player, e un componente di Infinity Ward ha commentato la questione, anche alla luce degli ultimi sviluppi internazionali.

Confermato il mese scorso, Call of Duty: Modern Warfare 2 affronterà tematiche difficili, stando agli autori, ma non in maniera gratuita: per quanto complesso, il gioco si farà portatore di un messaggio positivo.

"Il tema del Modern Warfare non è qualcosa con cui scherzare", ha detto il componente di Infinity Ward secondo la ricostruzione di un noto leaker. "Siamo pronti a sopportare il peso di ciò che la nostra campagna intende raccontare, ma al contempo siamo contenti dei messaggi che trasmette."

Come sappiamo, nelle scorse ore Activision Blizzard ha bloccato le vendite dei giochi in Russia per via della guerra in Ucraina, unendosi da questo punto di vista a diverse altre aziende del settore che hanno compiuto una scelta simile.

Ci si chiede a questo punto se gli autori di Call of Duty: Modern Warfare 2 abbiano in qualche modo intenzione di portare il conflitto reale nel gioco, alla luce di una situazione ancora in evoluzione che non sappiamo dove ci porterà.