Roblox in uscita su PS4 e PS5? Lo suggerisce un annuncio lavorativo

Roblox potrebbe approdare anche su PS4 e PS5, o quantomeno è ciò che suggerisce un annuncio lavorativo pubblicato dall'azienda, attualmente alla ricerca di un senior software engineer con esperienza su PlayStation.

La compagnia di maggior valore nei videogiochi, Roblox vanta una base d'utenza sconfinata ed è chiaro che portare la piattaforma anche sulle console Sony rappresenterebbe un'ulteriore iniezione di popolarità per il prodotto.

"Come gaming console software engineer, il vostro compito sarà quello di supportare lo sviluppo del nostro motore di gioco per le piattaforme PlayStation", si legge nell'annuncio, che è dunque piuttosto esplicito e lascia poco spazio a fraintendimenti.

Non è tutto: l'annuncio parla anche di altre console di successo sul mercato, citando fra le responsabilità del lavoro lo sviluppo e il supporto del client di Roblox per piattaforme come Xbox One e PlayStation 4.

E Nintendo Switch? La console ibrida non viene citata esplicitamente, ma il CEO di Roblox, David Baszucki, ha dichiarato lo scorso anno che anche questa piattaforma avrebbe perfettamente senso per il loro prodotto.