Google Stadia: 100 giochi in arrivo nel 2022, "no comment" sulle partnership con terze parti

In risposta al recente report di Business Insider, Google ha voluto rassicurare gli utenti di Google Stadia sull'impegno della compagnia nel far crescere ulteriormente il servizio, affermando che il team sta lavorando duramente per un realizzare un "grande futuro" e promettendo l'arrivo di 100 giochi sulla piattaforma di streaming nel corso del 2022 e nuove funzionalità. Al tempo stesso, però, un portavoce della compagnia non ha smentito né confermato possibili partnership per permettere a terze parti di usufruire della tecnologia di streaming dietro al servizio.

Stando a un report di Business Insider, Google Stadia non è più progetto prioritario per il colosso di Mountain View e a quanto pare internamente è stato ribattezzato Google Stream e verrà offerto in licenza ad altre compagnie, tra le quali vengono menzionate anche Capcom e Bungie.

Un post dell'account Twitter di Google Stadia ha voluto rassicurare gli utenti sul fatto che l'impegno della compagnia per accrescere il valore della piattaforma è ancora forte.

"Il team di Stadia sta lavorando duramente per un grande futuro per Stadia e il cloud gaming", recita il post su Twitter. "Siamo particolarmente orgogliosi di offrire 50 giochi ai membri Pro a febbraio, con più di 100 titoli che si uniranno al catalogo di Stadia nel 2022 e tanti giorni di gioco gratuiti per tutti. Ci sono anche altre funzionalità in arrivo su Stadia, cose di cui non possiamo ancora parlare, ma promettiamo di condividere quando sarà possibile."

La notizia farà sicuramente felici gli utenti che usufruiscono dei servizi di Google Stadia, ma al tempo stesso non si tratta di una smentita totale del report di Business Insider. Infatti il colosso di Mountain View potrebbe provare a continuare ad espandere il suo servizio e al tempo stesso offrire su licenza la tecnologia "Google Stream" a terze parti, come suggeriscono le parole di Patrick Seybold, portavoce di Google, in risposta al report di Business Insider, che non smentisce né conferma ulteriori collaborazioni future con partner di terze parti:

"Abbiamo annunciato la nostra intenzione di aiutare editori e partner a fornire giochi direttamente ai giocatori l'anno scorso e ci siamo adoperati in tal senso. La prima collaborazione è stata con AT&T che offre Batman: Arkham Knight ai propri clienti gratuitamente. Anche se non commenteremo alcuna voce o speculazione su altri partner, siamo ancora concentrati sul portare grandi giochi su Stadia nel 2022."