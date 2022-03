WWE 2K22: video confronta le versioni PC, PlayStation e Xbox

WWE 2K22 è disponibile da oggi e per l'occasione ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che confronta il gioco di wrestling di 2K su tutte le piattaforme su cui è disponibile, ovvero PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC con settaggi Ultra.

Stando alle analisi dello youtuber, WWE 2K22 gira a 60fps su tutte le piattaforme, con le differenze principali relative alla risoluzione. Su PS4 gira a 1080p, mentre sul modello Pro si sale a 1620p. Su Xbox One invece la risoluzione è di 1044p e di 2160p su One X. Infine PS5 e Xbox Series X girano entrambe a 2160p, mentre Series S solo a 1440p.

Per quanto riguarda la resa visiva, le differenze principali sono soprattutto nella qualità delle texture e delle ombre tra console old e current gen, nonché i tempi di caricamento. Nell'esempio del video, PS4 risulta la console più lenta con un tempo di caricamento di 31 secondi, contro i 21 di Xbox One. PS5 e PC invece scendono a 9 secondi circa, seguiti da Xbox Series X|S a circa 11 secondi.

Il framerate sembrerebbe stabile su tutte le piattaforme, con alcuni brevi rallentamenti nelle situazioni più concitate (nell'esempio del video vediamo uno match con 8 wrestler, insomma una situazione piuttosto "stressante"). Tuttavia non è chiaro se il filmato è stato realizzato con o senza la Patch 1.05 di WWE 2K22 che, stando alle note ufficiali, migliora le performance.