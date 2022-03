WWE 2K22, la recensione del nuovo gioco di wrestling prodotto da 2K Games

WWE 2K20, pur con tutti i suoi enormi problemi, ha avuto un grande merito: fare in modo che il franchise venisse finalmente messo in discussione, ripensato nei suoi meccanismi più profondi. Il nuovo coordinatore della serie e i ragazzi di Visual Concepts sono stati in grado di rilanciare il brand come ci auguravamo? In parte sì, in parte no: vi spieghiamo perché nella recensione di WWE 2K22 .

Un repertorio di mosse sconfinato e una quantità enorme di modalità hanno infatti ben poco senso nel momento in cui i movimenti e le dinamiche di combattimento risultano lente, legnose, frustranti nella loro determinazione di rappresentare questo sport entertainment come una minuziosa, macchinosa simulazione piuttosto che come qualcosa di più simile a un picchiaduro. Qualcosa di divertente, appunto.

Gameplay

WWE 2K22, Ultimate Warrior saluta il pubblico

Cominciamo dai lati positivi: il gameplay di WWE 2K22 risulta effettivamente migliorato rispetto alle precedenti edizioni. Si potrebbe dire maliziosamente che sarebbe stato difficile fare di peggio, ma bisogna anche riconoscere che non è semplice bilanciare un'esperienza di questo tipo, renderla immediata e coinvolgente mantenendo al contempo un minimo di varietà.

Una volta saliti sul ring, il nostro scopo è infatti quello di infliggere una quantità di danni sufficienti al nostro avversario perché sia possibile schienarlo per un conto di tre; ma in che modo raggiungere tale obiettivo? Gli sviluppatori hanno cominciato a ripensare l'esperienza dai controlli, che ora risultano nettamente più immediati.

Sì, è vero, non ha molto senso assegnare l'attacco pesante al pulsante A quando praticamente ogni action game da decenni utilizza Y, ma per il resto ci siamo: X per l'attacco veloce, A come detto per quello pesante, B per effettuare la presa, Y per il contrattacco istantaneo: la funzione che in precedenza veniva affidata ai trigger. Afferrato l'avversario, potremo usare X e A in combinazione con lo stick sinistro per effettuare varie mosse, oppure premere di nuovo B per lanciarlo contro le corde.

Il sistema è più intuitivo e lo si capisce fin dalle prime battute, su questo non c'è dubbio. Restano tuttavia delle perplessità circa l'implementazione della parata (Y tenuto premuto), che in un gioco di wrestling in cui contano soprattutto le prese non ha questa grande utilità; e delle schivate, che possono effettivamente avvantaggiarci ma che finiremo inevitabilmente per ignorare in favore di un approccio più tradizionale.

È presente anche un nuovo reversal, che si esegue premendo X, A o B dopo che ci hanno afferrato: se il pulsante è lo stesso del nostro avversario, il contrattacco andrà a segno. Inoltre si è pensato di limitare i frustranti momenti di blocco al tappeto facendo in modo che ci si possa rialzare istantaneamente consumando uno dei tre indicatori per le special. Anche gli odiosi minigame basati sul timing (liberarsi da una submission hold, uscire dal pin) sono stati sostituiti dal buon vecchio button mashing: bene così.

A questo impianto si aggiungono poi i comeback a base di QTE, molto carini e semplici da effettuare, e un sistema intelligente che conferisce il giusto valore alle finisher, rendendo tali mosse capaci di chiudere l'incontro laddove eseguite quando l'avversario è in difficoltà: un'ottima soluzione per riprodurre in maniera più fedele le dinamiche dei match della WWE, anche qui in contrapposizione con un approccio che in precedenza falliva sotto tale fronte, vanificando i nostri sforzi.

WWE 2K22, Brock Lesnar esita a entrare nel ring con Roman Reigns

L'azione è più veloce grazie all'attivazione pressoché istantanea di determinate manovre, vedi gli attacchi in corsa, ma permangono alcune incertezze sul fronte delle collisioni, delle interazioni e dell'intelligenza artificiale, che si manifestano in maniera molto evidente durante gli incontri di coppia: i nostri compagni "inciampano" nell'arbitro e così le continue interferenze sul pin rendono impossibile chiudere il match, a meno che non si annientino tutti gli avversari.

La nuova formula, insomma, rappresenta un passo in avanti ma necessita ancora di un bel po' di lavoro e durante gli incontri si ha spesso la sensazione che l'esperienza sia tuttora legata al vecchio sistema delle counter, solo con dei pulsanti diversi e qualche variazione sul tema che però fatica a trovare una collocazione appropriata nell'ambito del gameplay.