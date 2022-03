Deadpool 3: film in produzione con il regista di Free Guy - Eroe per gioco, per un report

Secondo un report, Deadpool 3 è in lavorazione, con Ryan Reynolds di nuovo in squadra nei panni del protagonista e Shawn Levy come regista. Levy è stato anche il regista di The Adam Project e Free Guy - Eroe per gioco.

Secondo il The Hollywood Reporter, Levy è in trattative per lavorare al fianco di Reynolds nel terzo film della serie. La coppia ha già lavorato insieme in Free Guy e nel venturo The Adam Project.

La sceneggiatura è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno anche scritto i primi due film, usciti nel 2016 e nel 2018. Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin di Bob's Burgers hanno lavorato al progetto.

Deadpool su un cigno gonfaibile

Non ci sono informazioni su una data di uscita, o da quali fumetti il nuovo film potrebbe attingere, sempre che la storia non sia completamente originale si intende. Sebbene paia che Reynolds sia coinvolto nel progetto, non ci sono notizie su altre star, tra cui il Cable di Josh Brolin o Domino di Zazie Beetz.

Dovremo attendere nuove informazioni, questa volta ufficiali speriamo. Nel frattempo, vi ricordiamo che secondo i fan Prof. X e Deadpool sono all'interno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.