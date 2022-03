E3 2022: niente EA Play, ma ci sarà un evento di una grossa compagnia a giugno per Jeff Grubb

Secondo quanto indicato da Jeff Grubb, Electronic Arts non ha per ora pianificato di realizzare un EA Play. Secondo il giornalista, però, ci è almeno una grande compagnia che ha in programma un evento per il tradizionale periodo dell'E3 2022, ovvero a giugno.

L'informazione è stata condivisa su Twitter. Grubb non dà informazioni particolarmente precise e sottolinea che Electronic Arts non ha programmato un EA Play "per ora". La compagnia, infatti, potrebbe decidere nel corso dei prossimi mesi di organizzare un evento. Di norma questo tipo di attività hanno bisogno di vari mesi di pianificazione, ma in passato EA ha preferito posizionare l'EA Play in estate inoltrata, quindi vi è tempo per definire piani.

Purtroppo, Grubb non precisa quale "grande compagnia" abbia già deciso di organizzare un evento in periodo E3 2022. Potrebbe trattarsi di Microsoft o di Sony, anche se ricordiamo che PlayStation si è allontanata dall'E3 da tempo.

Grubb afferma che avremo modo di scoprire più dettagli la prossima settimana, quindi non ci resta altro da fare se non attendere novità. Come sempre, vi ricordiamo che questi sono per ora solo rumor, non informazioni ufficiali.

Grubb ha da poco svelato il rimando di Dead Space Remake, con un giorno di anticipo, ma non per questo ogni sua informazione è da ritenersi corretta.